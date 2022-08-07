الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمية: حركة الطيران ستبقى كالمعتاد

منذ 11 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

A A A
طباعة المقال

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال “علي حميه” الى انه “على قاعدة حسن النوايا وبنتيجة الجهود المبذولة والمتواصلة، فقد تم تأجيل الجمعية العمومية وإلغاء إضراب الطيارين لدى شركة طيران الشرق الاوسط، وعليه فإن حركة الطيران ستبقى كالمعتاد كما هي”.

واشار إلى أنه “تقرر أن تعقد اجتماعات في أيلول في الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونقابة الطيارين”.

وكانت نقابة الطيارين اللبنانيين قرّرت تأجيل موعد الجمعية العمومية الى تاريخ لاحق، انطلاقًا من حرص الطيارين على مصلحة الوطن والمسافرين، والايجابيات التي حملها الصيف على المستويين الاقتصادي والسياحي.

كما اتخذت النقابة هذا القرار إفساحًا في المجال أمام وزير الأشغال “علي حمية” للعمل على تحقيق مطالب الطيارين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

مبنى جمعية المصارف
جمعية المصارف تقرّر الإضراب الاثنين وتعليقه الأربعاء
الموافقة على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني
بيان من نقابة الطيارين.. هل قرّرت إعلان الإضراب؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط