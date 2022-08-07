حمية: حركة الطيران ستبقى كالمعتاد

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال “علي حميه” الى انه “على قاعدة حسن النوايا وبنتيجة الجهود المبذولة والمتواصلة، فقد تم تأجيل الجمعية العمومية وإلغاء إضراب الطيارين لدى شركة طيران الشرق الاوسط، وعليه فإن حركة الطيران ستبقى كالمعتاد كما هي”.

واشار إلى أنه “تقرر أن تعقد اجتماعات في أيلول في الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ونقابة الطيارين”.

وكانت نقابة الطيارين اللبنانيين قرّرت تأجيل موعد الجمعية العمومية الى تاريخ لاحق، انطلاقًا من حرص الطيارين على مصلحة الوطن والمسافرين، والايجابيات التي حملها الصيف على المستويين الاقتصادي والسياحي.

كما اتخذت النقابة هذا القرار إفساحًا في المجال أمام وزير الأشغال “علي حمية” للعمل على تحقيق مطالب الطيارين.