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حمية: حكومة فرنسا قدّمت هبة "سكانر" لمرفأ بيروت

20 - مايو - 2022
وزير الاشغال علي حميه

وزير الاشغال علي حميه

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أنّ “الحكومة الفرنسية قدّمت هبة “سكانر” لمرفأ بيروت، كان سيكلفنا 12 مليون دولار لكن الآن لن يكلّف الدولة شيئًا”.

وجرى الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء، مع شركة “sgs” لتولي عمليات تشغيل السكانر، للصادرات من مرفأ بيروت فقط، حيث ذكر حمية أنه “لأجل مكانة لبنان وتعزيز علاقاته، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتعاقد مع شركة تقدم خدمة فنية لتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت، لتعزيز أمن الشحنات المصدرة وفق احدث التقنيات وافضل الممارسات وتفويضه بالتوقيع على العقد بما يتوافق مع القانون”.

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