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حمية: صنّاع القرار في الطيران المدني يدركون خطورة الخروقات الاسرائيلية

منذ 20 دقيقة
علي حمية

علي حمية

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي “أن الخروقات الجوية من قبل العدو الاسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية، وبناءً على تقرير لقيادة الجيش اللبناني، فإنه وخلال آخر عشر سنوات، هناك عشرة آلاف وثمانمئة وسبعة وثمانين خرقا جويا، ومنها على سبيل المثال في عام 2019 وصلت الخروقات الى 344 خرقا فوق بيروت والمطار. وطبعاً فإن صناع القرار في الطيران المدني يدركون ما خطورة ما يقوم به العدو الاسرائيلي فوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وبمعدل وسطي يوجد فوق مدينة بيروت والمطار وليعلم العالم أجمع حوالى 144 خرقا سنويا”.

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