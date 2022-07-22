الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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حمية: طرقات البقاع شكلت أنموذجا في التلاقي ولن نقبل بتقطعها

منذ 41 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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ذكر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أنّ “خدمة الاهل في البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا عبر تأهيل وصيانة الحفر على طرقاتهم، هي من أبسط حقوقهم، التي نحرص في الوزارة على تحقيقها”.

واعتبر، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ “أهالي المنطقة لطالما شكلت طرقاتهم أنموذجا في التلاقي والوصال بين محافظات وأقضية الوطن، والتي لن نقبل بتقطعها ولو بالثلج الأبيض”.

من جهة أخرى، عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً في مكتبه في الوزارة مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم حيث تداولا بالأوضاع العامة التي يمر بها لبنان إضافة الى البحث في الإجراءات التي يقوم بها الوزير حمية على صعيد المرافق العامة التابعة للوزارة وأثرها في تفعيلها بغية زيادة إيراداتها المالية.

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