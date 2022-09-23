حمية: ارتفاع عدد ضحايا مركب طرطوس

ارتفعت حصيلة ضحايا مركب الموت الذي غرق مساء امس الخميس 22/9/2022 قبالة ساحل طرطوس الى 61 قتيلاً، وفق ما أفاد ‏وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، كما وأصبح عدد الناجين 19 حتى الآن.‏

وقال: “ان غالبية ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين وبأن معظم الجثث من دون أوراق ‏ثبوتية”، مندداً بالظاهرة التي باتت “هجرة غير شرعية منظمة”، على وقع تكرار حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة‎.‎

وحلت كارثة جديدة ‏على طرابلس والشمال بفعل الهجرة غير النظامية التي تتنامى يوما بعد يوم نتيجة الأوضاع الاقتصادية ‏والاجتماعية المأساوية، حيث غرق مركب على متنه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إنطلق قبل يومين من مدينة المنية شمال ‏طرابلس بعد تجهيزه بما يلزم، ولدى وصوله الى قبالة شاطئ طرطوس قرب جزيرة أرواد وتبدل حالة الطقس وإرتفاع مستوى الأمواج ‏إختل توازن المركب ودخلت إليه المياه خصوصا أن يحمل فوق طاقته بكثير، ما أدى الى إنكساره وغرقه، حيث بلغت الحصيلة الأولية ‏‏24 متوفياً و13 ناجيا تم نقلهم الى مستشفى الباسل في طرطوس للمعالجة.‏