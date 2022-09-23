حمية: ارتفاع عدد ضحايا مركب طرطوس

ارتفعت حصيلة ضحايا مركب الموت الذي غرق مساء امس الخميس 22/9/2022 قبالة ساحل طرطوس الى 61 قتيلاً، وفق ما أفاد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، كما وأصبح عدد الناجين 19 حتى الآن.
وقال: “ان غالبية ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين وبأن معظم الجثث من دون أوراق ثبوتية”، مندداً بالظاهرة التي باتت “هجرة غير شرعية منظمة”، على وقع تكرار حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة.
وحلت كارثة جديدة على طرابلس والشمال بفعل الهجرة غير النظامية التي تتنامى يوما بعد يوم نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأساوية، حيث غرق مركب على متنه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين إنطلق قبل يومين من مدينة المنية شمال طرابلس بعد تجهيزه بما يلزم، ولدى وصوله الى قبالة شاطئ طرطوس قرب جزيرة أرواد وتبدل حالة الطقس وإرتفاع مستوى الأمواج إختل توازن المركب ودخلت إليه المياه خصوصا أن يحمل فوق طاقته بكثير، ما أدى الى إنكساره وغرقه، حيث بلغت الحصيلة الأولية 24 متوفياً و13 ناجيا تم نقلهم الى مستشفى الباسل في طرطوس للمعالجة.