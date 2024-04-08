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حمية عرض مع الخير الأوضاع على صعيد لبنان والمنطقة وتطرّقا لشؤون إنمائية

منذ 41 دقيقة

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم، النائب أحمد الخير وبحث معه في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة. كما تم البحث في شؤون إنمائية تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، ولا سيما صيانة الطرقات المصنفة ضمن نطاقها، وخصوصاً في منطقة المنية .

وأكد حمية أن “ملف صيانة الطرقات تتم مقاربته في الوزارة من باب الأولويات”، لافتاً الى أن “الطرقات، ولا سيما في منطقة المنية، ستخضع شأنها شأن باقي المناطق، لمعيار الأولوية والإمكانات المتوافرة لديها .”

بدوره، لفت الخير إلى أن “الطريق البحرية، عرمان – البارد، هي من الطرق الرئيسية في المنية التي هي بحاجة للصيانة، خصوصا أنها طريق تربط العديد من البلدات في المنية بعضها ببعض، وذلك امتدادا إلى عكار”، فأكد حمية أن “التوجيهات قد أعطيت مباشرة للمعنيين في الوزارة للبدء بإعداد الملف الخاص بها”.

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