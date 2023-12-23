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حمية: على المعني بمصب نهر بيروت تعزيله قبل العاصفة المقبلة

منذ 20 دقيقة
علي حمية

علي حمية

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نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة “إكس” فيديو لنهر بيروت، وكتب انه “يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه ، مما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا ، علماً أنه – واستنادا للكتاب المرفق والموجه الى وزارة الطاقة والمياه- على وزارة الطاقة والمياه ضمن نطاق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٢١ تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه)والذي يشير إلى المعنيين بمهام تصحيح مجاري مياه الأنهر. ما بقى بدها تحليل وتعليل على المعني ان يتوجه مباشرة إلى مصب نهر بيروت والقيام بتعزيل المصب قبل العاصفة المقبلة “…

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