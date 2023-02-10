حمية: لبنان يبقى حاضراً مع أصدقائه في أوقاتهم العصيبة

غرد وزير الأشغال العامة والنقل علي جمية عبر حسابه على تويتر: “تركيا بلد عزيز على لبنان، ورسالتنا لها كانت من خلال البعثة المتنوعة التي أرسلت إليها للمساعدة في أعمال الاغاثة، وهي تفيد بأن لبنان بكل طاقاته ورغماً عن ظروفه الصعبة يبقى حاضراً مع أصدقائه في أوقاتهم العصيبة”.

ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الجمعة، بعثة البحث والإنقاذ اللبنانية التي تضمّ عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت، قادمة من اسطنبول- تركيا، بعد انتهاء المهمّة التي كُلفت بها.

فيما تُواصل بعثة البحث والإنقاذ اللبنانيّة في مدينة جبلة- السورية، أعمالها لليوم الرابع على التوالي، وفق ما أفاد الجيش اللبناني عبر “تويتر”.