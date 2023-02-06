حمية للسفير التركيّ: نضع إمكاناتنا كافّة أمام شعبكم

على وقع الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين، أجرى وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، اتصالًا هاتفيًا بسفير أنقرة في بيروت.

فقد غرّد حميّة عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “الاتصال بالسفير التركي في لبنان، شكل مناسبة لتقديم خالص العزاء والمواساة لتركيا دولة وشعبًا بضحايا الزلزال المدمر الذي أصابها، سائلين المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، مؤكدين بأننا في لبنان نضع كافة إمكاناتنا المتاحة أمام الشعب التركي الصديق”.

الاتصال بالسفير التركي في #لبنان @tcembassybeirut ، شكل مناسبة لتقديم خالص العزاء والمواساة لتركيا دولة وشعباً بضحايا الزلزال المدمر الذي أصابها ، سائلين المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، مؤكدين بأننا في لبنان نضع كافة امكاناتنا المتاحة أمام ألشعب التركي الصديق — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 6, 2023