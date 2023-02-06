حمية: مستعدون لتقديم كافة المساعدات الممكنة لسوريا

بناءً على تكليف من مجلس الوزراء، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: “أجرينا اتصالات سريعة ومتتالية مع وزيري النقل والصحة السوريين المهندس زهير خزيم والدكتور حسن الغباش ناقلين إليهما التعازي باسم دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء، مؤكدين أن لبنان دولة وشعباً على اتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة في كل ما تطلبه الدولة السورية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية شمالها ومناطق ودول أخرى ايضاً.

وفي هذا السياق، نؤكد بأن لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائماً مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق وكافة الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء.

ولأجل ذلك، فإن الدولة اللبنانية، تضع كافة ما يمكنها تقديمه من خبرات ودعم ميداني مطلوب من الأشقاء في سوريا في سبيل التخفيف من تداعيات هذه المأساة، سائلين المولى عز وجل بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.