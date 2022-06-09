حمية: مستعدّون للذهاب للآخر في هذا المجال

اشار وزير الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​ الى انه “مرتبط بقرار الحكومة اللبنانية بما يخصّ مسألة الحدود البحرية، وينفذ ما تقرّره الحكومة اللبنانية”.

ولفت حمية في حديث اذاعي، الى انه “في ظلّ الوضع العام للبلد، مطار “بيروت الدولي” بحاجة للعديد من التحسين والتطوير، ومستعدّون للذهاب للآخر في هذا المجال”.

بما يخصّ مرفأ بيروت، اعتبر بانه “من أهم أهدافنا اليوم تفعيل عمل المرفأ قبل إعادة الإعمار، وقد تمت مقاربة إعادة الإعمار بطريقة علمية ومخطط توجيهيّ”. واكد بانه “لن نسمح لأي أحد أن يُبقي مرفأ بيروت رهينة، ونحن فتحنا أبواب الوزارة للجميع بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين”.