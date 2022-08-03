الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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حمية مستقبلًا سفير قطر: نرحّب بكافة الشركات الاستثمارية القطرية في لبنان

منذ 3 دقائق
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور “علي حميه” في مكتبه في الوزارة، سفير قطر في لبنان “ابراهيم عبد العزيز السهلاوي” يرافقه المستشار “مشعل بن محمد الكواري”، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما في قطاعي المرافئ والمطار.

ولفت حميه الى ان “للبنان وقطر موقعاً جغرافياً متميزاً، يمكن من خلاله فتح باب التعاون بينهما ولا سيما في القطاعات اعلاه، ولأجل ذلك رحّب حميه بكافة الشركات الإستثمارية القطرية في لبنان، وخصوصاً اننا بصدد اعداد دفاتر شروط اعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير المطار في لبنان”.

وابدى السفير القطري إنفتاحه على “فكرة التعاون في المجالات التي تحدث عنها الوزير حميه”، مؤكدًا أنه “سيتواصل مع المعنيين في قطر وذلك لفتح افاق التعاون المنشود بين البلدين”.

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