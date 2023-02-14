الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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حمية: مطار رفيق الحريري الدولي يستعد لاستقبال 3 طائرات رومانية لمساعدة سوريا

منذ 33 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن مطار بيروت الدولي يستعد لإستقبال 3 طائرات رومانية تحمل مساعدات من الاتحاد الاوروبي الى سوريا، وقال في بيان: “استكمالاً لمحطات استقبال مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت للمساعدات الانسانية التي تحملها الطائرات الآتية من الخارج، والتي يتم نقلها إلى منكوبي سوريا عبر الأراضي اللبنانية، وبعد الطائرات الإيطالية الأربع التي حطت في المطار، ها هو يستعد مجدداً لإستقبال ثلاث طائرات رومانية تحمل مساعدات من الإتحاد الاوروبي إلى سوريا عبره، وذلك سيكون على التوالي بدءاً من اليوم وفي اليومين المقبلين في تمام الساعة العاشرة صباحاً”.

وتابع: “إن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تشكر لكل الذين يساهمون في التخفيف عن معاناة الأهل في سوريا، تكرّر إلتزامها فتح أجوائها ومرافئها البحرية أمام كل الراغبين بتقديم المساعدات لسوريا”.

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