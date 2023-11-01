حمية: نعمل على رفع الخروق الجوية الإسرائيلية إلى المراجع الدوليّة

أوضح وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة “إكس”، أنّ “واقع الخروقات الجوية لطائرات العدو الإسرائيلي، والتي هي بالمئات، للأجواء اللبنانية ولا سيما في محيط مطار رفيق الحريري -بيروت، وتأثيرها على السلامة العامة للطيران المدني في أجوائه، وُضعت اليوم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لرفعها إلى المراجع الدولية المختصة”.

واقع الخروقات الجوية لطائرات العدو الاسرائيلي -والتي هي بالمئات -للأجواء اللبنانية ولاسيما في محيط #مطار_رفيق_الحريري_الدولي_بيروت وتأثيرها على السلامة العامة للطيران المدني في أجوائه، وُضعت اليوم على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء لرفعها الى المراجع الدولية المختصة pic.twitter.com/fb2ElXgWll — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 1, 2023

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء عقد صباح اليوم، جلسة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين.