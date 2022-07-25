حمية: هذا الأمر يدلّ على أن لبنان وكفاءاته ما زالت ورغم كل الظروف

في دليل أخر على أن دور لبنان ورياديته في العالم العربي، كنقطة جذب والتقاء واجماع لدى أشقائه من الدول العربية، فقد تم يوم امس في مدينة الاسكندرية – مصر انتخاب المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر رئيساً للمجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي هي من إحدى أعرق المؤسسات التابعة للجامعة العربية في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وقد حاز تامر على إجماع الدول العربية التسعة المكونة للمجلس التنفيذي للأكاديمية وهي الاردن وفلسطين والسعودية والكويت ومصر وليبيا واليمن ولبنان وموريتانيا.

والجدير ذكره بأن الأكاديمية العربية المشار إليها، تعد من أهم المرافق والمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تتكون من ثلاثة عشر كلية أهمها كليات النقل البحري والطب والهندسة والصيدلة والادارة ولديها العديد من الأفرع داخل مصر وخارجها ويدرس فيها حوالي ٢٥ الف طالب من كافة الاختصاصات، ويبلغ عدد العاملين فيها حوالي ٥ آلاف استاذ وعامل، وتصل ميزانيتها السنوية الى حوالي ٢١٠ مليون دولار أميركي.

وتصنف الأكاديمية من ضمن أهم الف جامعة تعليمية في العالم، والأولى عربياً في مجال جودة التعليم حسب مجلة التايمز.

بدوره، هنأ الوزير حمية الدكتور تامر على انتخابه رئيساً للمجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى الذي يتم فيها انتخاب لبنان لهذا المنصب منذ تأسيس الأكاديمية منذ خمسين عاماً، وهذا الأمر يدلّ على أن لبنان وكفاءاته ما زالت، ورغم كل الظروف التي يمر بها البلد، محوراً لثقة الإجماع العربي، ومشدداً في الوقت نفسه، على أهمية تقوية جميع المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية لما لذلك الأمر من تعزيز للعمل العربي المشترك، والذي يعتبر هدفاً اساسياً للبنان من خلال مشاركته في جميع انشطة الجامعة العربية.

وختم حمية موجها شكره للدول العربية التي اكدت مجدداً بأن لبنان وكفاءاته يمكنها أن تكون قيمة مضافة للعمل العربي الجامع والمشترك.