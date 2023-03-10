حمية وبوشيكيان والحاج حسن: الحلّ الأمثل بانتخاب رئيس وخطة إنقاذية

عقد في وزارة الأشغال العامة والنقل اجتماع بين كلّ من وزراء الأشغال علي حمية، الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن، وكانت جولة أفق عامة حول آخر التطورات الراهنة على الصعيد الوطني، في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزراء المجتمعون أن الحوار بين اللبنانيين هو الطريق والمعبر لانتخاب رئيس الجمهورية كمحطة محورية لانتظام الحياة السياسية والبدء بمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

ولفتوا إلى أنّ العمل الدؤوب والمستمر داخل الوزارات لمحاولة تلبية حاجات المواطنين لا يمكنه أن يكون بديلًا إلى ما لا نهاية لمعالجة القضايا الملحة للناس، قائلين: “الحل الأمثل يكون من خلال العمل السريع لبدء الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن ووضع خطة إنقاذية تنتشل البلد من أزماته”.