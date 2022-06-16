حمية يتحدث عن تجربته في العمل مع الحكومة.. ماذا قال عن ميقاتي؟

ذكر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، تعليقًا على مستجدات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أنّ “هناك لجنة معنية في عملية ترسيم الحدود للجيش اللبناني، وزودت رئيس الجمهورية ميشال عون بالمعطيات، والملف عند رئيس الجمهورية”، مشيرًا إلى أن “حزب الله صعد، لكنه ذكر أنه خلف الدولة، وليس الدولة”.

ولفت، في حديث لقناة الـMTV، إلى أن حزب الله درس ملف ترسيم الحدود، لأن “حزب الله يدرس الملفات له، ولكن لا يدرسها إلى الدولة”، وشدد على أنّ “حزب الله لديه قنواته الدبلوماسية للتعبير عن رأيه”، موضحًا أنّ “لبنان يفاوض من موقع قوة”.

وذكر حمية، تعليقًا على تجربته في العمل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “ميقاتي يقوم بتدوير الزاويا”، لافتًا إلى “أنني لست بموقع أن اقيم ميقاتي، لكن العمل معه كان تشاوري وكان الحوار مستمر، والبند الذي لا نقبل عليه يقوم بتأجيله”، مشيرًا إلى “أنني رفضت خطة التعافي”.

وأشار إلى أنّ “كل ملفات وزارة الأشغال والنقل، واتحدى أننا قاربنا الأمور بالرشوة أو أي شيء، وأي شخص لديه أي ملف، ليقوم بتقديمه إلى القضاء”.

كما كشف أنّ “أبواب وزارة الأشغال فتحت للشق والغرب، والفرنسي لديه اهتمام بالبلد والتقينا عند أكثر من ملف”.