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حمية يحذّر: رمي النفايات مجددا سيؤدي إلى ذهاب جهودنا أدراج الرياح

منذ 49 دقيقة
علي حمية

علي حمية

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كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “ورش متعهدي الوزارة تعمل على أشغال التعزيل والتنظيف في كافة مناطق لبنان من أقصاه إلى أقصاه وفي جميع النقاط الحمراء من نهر الغدير آلى الاوتوسترادات والطرقات العامة الواقعة تحت نطاق صلاحيات الوزارة”.

وذكّر حمية، “مجددا رمي النفايات وعدم التكامل بين الجميع سيؤدي إلى ذهاب جهودنا أدراج الرياح”.

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