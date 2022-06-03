حمية يكشف عن مشروع مرفأ جونية السياحي!

غرد وزير الأشغال والنقل علي حمية، اليوم الجمعة، على حسابه عبر تويتر كاتباً: “وزارة الاشغال العامة والنقل ستعمل على استكمال مراحل إقامة مرفأ جونية السياحي وفقاً للأصول والذي يكتسي أهمية متميزة،كونه مرفقاً حيوياً ليس لمنطقة كسروان فحسب إنما لكل لبنان”.

وأضاف، “وذلك باعتباره مشروعاً من مشاريع استراتيجية تُعمق الدور التاريخي للبنان على ساحل شرق المتوسط”.

وزارة الاشغال العامة والنقل ستعمل على استكمال مراحل إقامة #مرفأ_جونية السياحي وفقاً للأصول والذي يكتسي أهمية متميزة،كونه مرفقاً حيوياً ليس لمنطقة كسروان فحسب إنما لكل #لبنان

وذلك باعتباره مشروعاً من مشاريع استراتيجية تُعمق الدور التاريخي للبنان على ساحل شرق المتوسط pic.twitter.com/xCJdffvgV6 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 3, 2022