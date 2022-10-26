حمية ينشر فيديو عبر تويتر.. "برسم اللبنانيين"

مع دخول فصل الشتاء وعند هطول الأمطار للمرة الاولى، لم تسلم الطرقات من الفيضانات التي تسببت بالعديد من الحوادث من غرق الطرقات كما السيارات وصولاً الى موت أحد المواطنين.

وفي هذا الاطار غرد وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر “تويتر”:

برسم اللبنانيين :

المصبات البحرية ومجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات المخصصة لتصريف المياه عليها ومن الأعالي، تحولت إلى مكب للإطارات والزيوت!

مسؤولية الوزارة تعزيلها ورفعها منعاً لانسدادها، ولكن مسؤولية من، منع ذلك؟أليس هذا فعل خطر على السلامة المرورية؟

برسم اللبنانيين :

المصبات البحرية ومجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات المخصصة لتصريف المياه عليها ومن الأعالي،تحولت إلى مكب للإطارات والزيوت!

مسؤولية الوزارة تعزيلها ورفعها منعاً لانسدادها،ولكن مسؤولية من، منع ذلك؟أليس هذا فعل خطر على السلامة المرورية؟

الفيديو من انطلياس pic.twitter.com/obFGKKr0Sj — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 26, 2022