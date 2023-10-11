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حمية يُحذّر: الخروق الجوية للعدو تُمثّل تهديدًا مباشرًا للطيران المدني

منذ ساعة واحدة
علي حمية

علي حمية

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أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “الخروق الجوية للعدو الإسرائيلي لأجواء لبنان بلغت ١٠٨٨٧ خرقًا خلال العشرة أعوام الماضية، بمعدل وسطي بلغ ١٤١ خرقًا سنويًا فوق بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي”.

حمية شدد على أنّ هذه الخروقات تُمثّل “تهديدًا مباشرًا للطيران المدني المحلي والدولي، وهذا يستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في أجواء المطار”.

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