حمية يُحذّر: الخروق الجوية للعدو تُمثّل تهديدًا مباشرًا للطيران المدني

أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “الخروق الجوية للعدو الإسرائيلي لأجواء لبنان بلغت ١٠٨٨٧ خرقًا خلال العشرة أعوام الماضية، بمعدل وسطي بلغ ١٤١ خرقًا سنويًا فوق بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي”.

حمية شدد على أنّ هذه الخروقات تُمثّل “تهديدًا مباشرًا للطيران المدني المحلي والدولي، وهذا يستتبع مسؤوليات دولية عن سلامة الطيران المدني في أجواء المطار”.

الخروقات الجوية للعدو الاسرائيلي لأجواء لبنان بلغت ١٠٨٨٧ خرق خلال العشرة أعوام الماضية،وبمعدل وسطي بلغ ١٤١ خرقاً سنوياً فوق بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي،وهو تهديد مباشر للطيران المدني المحلي والدولي في أجوائه،وهذا يستتبع مسؤوليات دولية حول سلامة الطيران المدني في اجواء المطار pic.twitter.com/FKSJCg02tK — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 11, 2023