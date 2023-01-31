حمية يُحذّر من خطر انزلاق الشاحنات في ضهر البيدر.. ويناشد المعنيّين!

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “جرافات الوزارة تعمل هذه الليلة على طريق ضهر البيدر على إزاحة الشاحنات التي انزلقت وأقفلت الطريق، علمًا أن انزلاقها يسبّب خطرًا أكيدًا على السيارات”.

حمية أضاف: “الوزارة تناشد المعنيين بضرورة منع مرورها عليها في هكذا ظروف مناخية، والمواطنين بالتقيد بالإرشادات وتركيب السلاسل المعدنية للإطارات”.

جرافات الوزارة تعمل هذه الليلة على طريق ضهر البيدر على إزاحة الشاحنات التي انزلقت واقفلت الطريق ،علماً أن انزلاقها يسبب خطراً أكيداً على السيارات.

الوزارة تناشد المعنيين بضرورة منع مرورها عليها في هكذا ظروف مناخية، والمواطنين بالتقيد بالإرشادات وتركيب السلاسل المعدنية للاطارات pic.twitter.com/8M0OpCNf2c — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 30, 2023