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حمية يُحذّر من خطر انزلاق الشاحنات في ضهر البيدر.. ويناشد المعنيّين!

منذ 38 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “جرافات الوزارة تعمل هذه الليلة على طريق ضهر البيدر على إزاحة الشاحنات التي انزلقت وأقفلت الطريق، علمًا أن انزلاقها يسبّب خطرًا أكيدًا على السيارات”.

حمية أضاف: “الوزارة تناشد المعنيين بضرورة منع مرورها عليها في هكذا ظروف مناخية، والمواطنين بالتقيد بالإرشادات وتركيب السلاسل المعدنية للإطارات”.

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