إعلان مهمّ من حمية بشأن مواقف السيارات في المطار

كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار”.

وأضاف، “هي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام”.

ضمن الاسثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار ، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام. pic.twitter.com/DwzzTpp4ps — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 5, 2023