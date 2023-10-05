الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعلان مهمّ من حمية بشأن مواقف السيارات في المطار

منذ 42 دقيقة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار”.

وأضاف، “هي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    كتابان لوزير الداخلية يتعلقان بالنازحين السوريين
    الوزير زياد مكاري
    كتاب من وزير الإعلام إلى التلفزيونات: تعاملوا مع قضية النزوح بهذه الطريقة
    قائد الجيش جوزاف عون
    العماد عون: الجيش يتصدى وحده لموجات النزوح السوري ويتعرّض لحملات "مشبوهة" يومياً

    الأكثر قراءة

    المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
    أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
    العميد شامل روكز
    شامل روكز: فليُبعِد السياسيون وساختهم عن الجيش.. وهذه نصيحتي لـ "فضل شاكر"
    أوتوستراد الضبية
    بالفيديو.. أوتوستراد الضبية ينجو من "كارثة مؤكدة"