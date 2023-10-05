حمية: منطلقنا القانون وهدفنا استمرارية عمل المطار

نشر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “اكس” خبرا يتعلق بالتقرير بشأن طبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وأرفقها بالعبارة الآتية: “منطلقنا القانون في لبنان وهدفنا استمرارية عمل المطار طبقاً للمعايير الدولية”.

منطلقنا القانون في لبنان وهدفنا استمرارية عمل المطار طبقاً للمعايير الدولية https://t.co/J8i6rbV2Y8 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 5, 2023

وقد أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها تعد تقريراً تفصيلياً وشاملاً يقع في 246 صفحة حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل والإجراءات المطلوبة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

كما سبق وكتب حمية صباح اليوم، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار”.

وأضاف، “هي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام”.

ضمن الاسثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار ، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام. pic.twitter.com/DwzzTpp4ps — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 5, 2023