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حمية: منطلقنا القانون وهدفنا استمرارية عمل المطار

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2023 7:26 مساءً
علي حمية

علي حمية

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نشر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “اكس” خبرا يتعلق بالتقرير بشأن طبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وأرفقها بالعبارة الآتية: “منطلقنا القانون في لبنان وهدفنا استمرارية عمل المطار طبقاً للمعايير الدولية”.

وقد أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنها تعد تقريراً تفصيلياً وشاملاً يقع في 246 صفحة حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل والإجراءات المطلوبة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

كما سبق وكتب حمية صباح اليوم، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار”.

وأضاف، “هي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام”.

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