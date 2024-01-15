"لا أعتقد أنه يوجد فساد".. حمية: هاجسنا تأمين السلامة المرورية

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ظهر اليوم، مكان حصول انهيار الأتربة في ضهر البيدر واطلع على حال الطريق الدولية، وقال:”عالجت وزارة الأشغال و الفرق المختصة أمس الأمر بسرعة، ومن الواضح كان هناك انزلاق للتربة لأن من كان يقوم بتعبيد طريق الاوتوستراد العربي قام بشق الطريق من دون تدعيمها، ومن الواضح أن كمية المتساقطات الكبيرة هي التي جرفت الأتربة لأنها غير متماسكة”.

وقال “بدءا من اليوم، بدأنا العمل على معالجة هذا الموضوع، لأن الهاجس الأول لدينا تأمين السلامة المرورية للمواطنين والعمل على منع انجراف الأتربة مرة أخرى. لذا علينا جمع مجاري المياه كلها في مجرى واحد، وقد أعطينا توجيهاتنا للبدء بتدعيم مكان الحادث لكي لا تحصل انزلاقات أخرى، لأن طريق ضهر البيدر هي من الطرق المحورية والمفصلية في البلد، وهذا الموضوع بدأنا به لاعتباره حالة طوارئ وإغاثة ويجب معالجته فورا”.

وأضاف حمية “لذا ما هو طارئ وضروري بدأنا العمل به منذ الأمس واليوم ونكمل به. وما يلزمه وقت وغير طارىء سنقوم به في الربيع المقبل، وهناك أيضا خفسة في بوارج سنعمل على معالجتها قريبا”.

وردا على سؤال عن كلام الرئيس ميقاتي البدء بفتح ملف فساد بعض متعهدي الطرق ختم قائلا:” هذا الموضوع قديم وليس على إيامي، فمنذ استلامي الوزارة لا أعتقد يوجد فساد، ولكن أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي والتجاوب مع طلبه إذا لزم الأمر”.