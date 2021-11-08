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حميه يبحث مع الأمم المتحدة التعاون في مجال النقل

8 - نوفمبر - 2021
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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التقى وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه وفدا من الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) برئاسة تاينا كريستيانسن، تناول معه سبل التعاون في مجال قطاع النقل نظرا إلى الاحتياجات الملحة.

وتلقى حميه دعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد الشهر المقبل في السرايا الحكومية ثم في نقابة المهندسين، يعنى بالتنمية المستدامة وسيكون قطاع النقل احد محاور هذا البحث، باعتباره جزءا من التنمية المستدامة في لبنان. ورحب بالموضوع، مؤكداً استعداده للتعاون في هذه المجالات، وان فريق عمله “سيبدأ الاسبوع المقبل عقد اجتماعات مع الوفد المكلف بالتنمية للبحث في سبل التعاون بالقطاعات التي تهم الوزارة”.

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