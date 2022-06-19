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حميه يطلق مزايدة السوق الحرة في المطار.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه أن زيادة إيرادات المطار مسارٌ نستمر به.

وقال: يسر الوزارة بأن تعلن عن إطلاق مزايدة السوق الحرة في المطار عبر إدارة المناقصات، بحيث تُفض العروض في١٤-٧-٢٠٢٢.

وأشار الى أن سعر الافتتاح ٨٥٠ مليار ل.ل – عن كل راكب : 3,5$ والإطلاع والحصول على دفتر الشروط يتمان عبر ديوان المديرية العامة للطيران المدني.

 

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