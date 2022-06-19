حميه يطلق مزايدة السوق الحرة في المطار.. اليكم التفاصيل

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه أن زيادة إيرادات المطار مسارٌ نستمر به.

وقال: يسر الوزارة بأن تعلن عن إطلاق مزايدة السوق الحرة في المطار عبر إدارة المناقصات، بحيث تُفض العروض في١٤-٧-٢٠٢٢.

وأشار الى أن سعر الافتتاح ٨٥٠ مليار ل.ل – عن كل راكب : 3,5$ والإطلاع والحصول على دفتر الشروط يتمان عبر ديوان المديرية العامة للطيران المدني.

#زيادة_إيرادات_المطار مسارٌ نستمر به.

يسر الوزارة بأن تعلن عن إطلاق مزايدة السوق الحرة في المطار عبر إدارة المناقصات، بحيث تُفض العروض في١٤-٧-٢٠٢٢

-سعر الافتتاح ٨٥٠ مليار ل.ل

– عن كل راكب : 3,5$

-الإطلاع والحصول على دفتر الشروط يتمان عبر ديوان المديرية العامة للطيران المدني. pic.twitter.com/GaJmzMp1h4 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 19, 2022