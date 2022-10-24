حميّة: استمرار رفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، إلى أنّ “فرق متعهّدي الوزارة لا زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه، مع العلم أن ذلك ليس دورها مطلقاً! وهي بدأت منذ حوالى الشهر بتعزيل هذه المجاري، والوزارة لا زالت تناشد البلديات ومتعهّدي رفع النفايات، رفعها وأخذ دورها التكاملي مع فرق الوزارة”.

كما نشر عبر حسابه على “تويتر”، الصّور المرفقة.

فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل لا زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه،مع العلم أن ذلك ليس دورها مطلقا!

وهي بدأت منذ الشهر بتعزيل هذه المجاري،والوزارة لا زالت تناشد البلديات ومتعهدي رفع النفايات برفعها وأخذ دورها التكاملي مع فرق الوزارة pic.twitter.com/1MxgsRoTtX — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 24, 2022