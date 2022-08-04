حميّة: الباخرة "لوديسيا" خارج المياه الإقليمية اللبنانية

أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة إلى أنّ “المرافئ اللبنانية وكل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، هي قبلة مريديها، فهم ضمن دائرة الأمان لطالما كان ذلك مُحترِماً للقوانين والسيادة اللبنانية والتي تسمو فوق كل اعتبار ولما فيه خير للبنان. الباخرة “لوديسيا” السورية خارج المياه الإقليمية اللبنانية”.

وغادرت الباخرة “لوديسيا” السورية الآتية من روسيا الاتحادية مروراً بلبنان إلى سوريا مرفأ طرابلس عند الثامنة من صباح اليوم، بعدما أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالإنابة في طرابلس زينب رباب قراراً قضى بفكّ الحجز عن الباخرة والسماح لها بالإبحار.

وكانت رئاسة مرفأ طرابلس سمحت أيضاً للباخرة بالمغادرة وفقاً للأصول القانونية اللبنانية.

إشارة إلى أنّ الباخرة “لوديسيا” كانت تحمل على متنها حبوباً وتتهمها السفارة الأوكرانية في لبنان بأن حمولتها سرقت من أوكرانيا.