حميّة: متلنا متل غيرنا

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة”.

وأضاف, “مهلاً مهلاً على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت الذي تطفئ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله اكثر حاجة”.

وأرفق وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه بـ”هاشتاغ”: “#متلنا_متل_غيرنا”.

المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة

فمهلاً مهلاً على #مطار_رفيق_الحريري_الدولي_بيروت الذي تطفئ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله اكثر حاجة.#متلنا_متل_غيرنا — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 18, 2022