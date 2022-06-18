السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حميّة: متلنا متل غيرنا

منذ ساعة واحدة
علي حمية

علي حمية

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “المكيفات في مطار شارل ديغول الدولي في فرنسا كانت مطفأة”.

وأضاف, “مهلاً مهلاً على مطار رفيق الحريري الدولي بيروت الذي تطفئ مكيفاته جزئياً عند عدم توفر الكميات الكافية من الطاقة لأجل الإفادة من الكهرباء في مرافق أخرى داخله اكثر حاجة”.

وأرفق وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه بـ”هاشتاغ”: “#متلنا_متل_غيرنا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب تيمور جنبلاط
    جنبلاط: المرحلة تتطلب هذا النوع من الحكومات
    قصر بعبدا
    رئاسة الجمهورية تكذّب هذا التقرير!
    وزير الاقتصاد أمين سلام
    أمين سلام: نعمل بتصميم على اعادة إحياء افضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية