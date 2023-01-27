حميّة يُعلن "إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ"

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، عبر “تويتر”، معلنًا “الانتهاء من إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة”.

حميّة لفت إلى أنّ ذلك “هو من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وإدارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها”.

الانتهاء من انجاز الإطار القانوني الجديد

لقطاع #المرافئ_اللبنانية ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة،وهو من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها،كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وادارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها pic.twitter.com/kObQPM1Mj3 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 27, 2023