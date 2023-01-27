الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حميّة يُعلن "إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ"

منذ ساعة واحدة
وزير الأشغال علي حمية

وزير الأشغال علي حمية

A A A
طباعة المقال

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، عبر “تويتر”، معلنًا “الانتهاء من إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية ضمن مسار إصلاحي وعدنا بالسير به في كافة مرافق الوزارة”.

حميّة لفت إلى أنّ ذلك “هو من ضمن سلة الإصلاحات البنيوية التي نقوم بها، كإطار يفتح الباب لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المرافئ وإدارتها مع ثابتة الحفاظ على أصول الدولة وسيادتها عليها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الياس حنكش
    حنكش يكشف عن "هدف" اجتماع الصيفي: نواجه فريقًا يتعاطى بخبث
    سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف يلتقي جعجع في معراب
    "الأحداث القضائيّة" محور بحث بين جعجع وسفير الاتحاد الأوروبي
    أسعار المحروقات
    "جنون" صباحيّ للمحروقات!

    الأكثر قراءة

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: لضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري لبناء وطن سليم
    أضرار انفجار مرفأ بيروت
    حماية أمنيّة دوليّة للقاضي طارق البيطار؟
    الدولار
    الدولار بـ60 ألف ليرة!