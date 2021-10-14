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حميّه طلب مساعدة ماليزيا لإنشاء سكة حديد من بيروت لباقي المناطق

14 - أكتوبر - 2021
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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عرض وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه اليوم مع سفير ماليزيا لدى لبنان آزري مات ياكوب، في زيارة بروتوكولية، مشاريع الوزارة المهمة، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين في مجالات عدة، لا سيما ما يتعلق ببعض التجهيزات الملحّة لمطار رفيق الحريري الدولي كآلات الكشف أي السكانر والردارات وجرار الحقائب وأمور أخرى.

وتطرّق حميّه الى إمكانية تأسيس بنى تحتية حديثة لسكك الحديد ضمن معايير وتقنيات مبتكرة، كربط سكة للحديد من بيروت الى الحدود السورية مروراً بالبقاع، وامكانية انشاء خط سكة للحديد من بيروت الى بقية المناطق اللبنانية (الناقورة – طرابلس). وانشاء مرفأ جاف في منطقة رياق بهدف استثماره في مجال الحبوب.

وطلب من السفير الماليزي امكانية المساعدة في مشروع النقل العام لما له من أهمية على كامل الأراضي اللبنانية. وأبدى السفير استعداده لنقل كل ما عرضه الوزير حميه الى المسؤولين في بلاده لوضع الدراسات والحلول التي تناسب لبنان في هذا المجال، ليعود مجدداً لوضع الوزير بصورة ما تم اتخاذه من قرارات حكومة ماليزيا بهذا الشأن.

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