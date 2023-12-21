حنكش: سنبقى نقول الحقيقة.. وعليكم أن تعتادوا عليها

قال عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش، “لم تخفنا تهديداتكم وبلطجيتكم وأدواتكم في الماضي، ولن تخيفنا تهديداتكم وتحريضكم وتخوينكم اليوم”.

حنكش أضاف في منشور عبر منصة “إكس”: “سنبقى نقول الحقيقة كما قالها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وعليكم أن تعتادوا عليها”.

ختم: “لا نخافكم ولا نخاف من خلفكم”!

لم تخفنا تهديداتكم وبلطجيتكم وأدواتكم في الماضي ولن تخيفنا تهديداتكم وتحريضكم وتخوينكم اليوم.

سنبقى نقول الحقيقة كما قالها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وعليكم أن تعتادوا عليها.

لا نخافكم ولا نخاف من خلفكم!@samygemayel#سامي_الجميّل pic.twitter.com/OQrZhcJW2u — Elias Hankach (@EliasHankach) December 21, 2023