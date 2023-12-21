الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حنكش: سنبقى نقول الحقيقة.. وعليكم أن تعتادوا عليها

منذ 48 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

A A A
طباعة المقال

قال عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش، “لم تخفنا تهديداتكم وبلطجيتكم وأدواتكم في الماضي، ولن تخيفنا تهديداتكم وتحريضكم وتخوينكم اليوم”.

حنكش أضاف في منشور عبر منصة “إكس”: “سنبقى نقول الحقيقة كما قالها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وعليكم أن تعتادوا عليها”.

ختم: “لا نخافكم ولا نخاف من خلفكم”!

    المزيد من أخبار لبنان

    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    نيران الاشتباكات تعلو جنوب لبنان.. استشهاد امرأة بقصف إسرائيلي على مارون الراس
    نقيب المحررين جوزف القصيفي
    نقيب المحررين: إسرائيل تتعمّد قتل الصحافيين لإزالة كل شاهد يوثق جرائمها
    بكركي
    السفير القطري في بكركي.. وتأكيد على دعم مواقف الراعي

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
    آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
    توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
    عناصر القسام مع الرهينة المفرج عنه "روني كريفوي"
    غزة تحت النار
    تفاصيل مسربة عن عرض نتنياهو بشأن هدنة مؤقتة في غزة.. وحماس ترفض!