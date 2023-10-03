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حنكش لقاووق: سنبقى سداً منيعاً في وجه هيمنتكم

منذ 11 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

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ردّ النائب الياس حنكش على عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، فكتب على منصة “إكس”: “سنبقى عبئًا عليكم وسدًا منيعًا في وجه هيمنتكم! سأخبرك من أصبح عبئًا على البلد، هو من عزل لبنان عن العالم وأقحمه في حروب ومحاور غريبة ومن دمر مؤسساته وهدد قضاءه وحمى متهمين ومن يعرقل الديموقراطية ويمنع انتخاب رئيس وينقل أسلحة ومتفجرات بين الأهالي، يهددهم ويرهبهم…فبلسانك أدنت نفسك”.

وكان أوضح قاووق سابقاً أن ما حصل في الأيام الأخيرة من حركة للموفدين الدوليين (الفرنسيين والقطريين) ومن حركة داخلية وبالأخص مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، أكّد أن جماعة التحدي والمواجهة لا زالوا في موقع ترشيح المناورة وليسوا جدّيين بالخروج من المأزق .

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