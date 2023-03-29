حنكش: للدولة رجالها.. وهذا هو النموذج

غرّد عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلًا: “للدولة رجالها، حكماء، وطنيون، صارمون وصادقون.. ينفضون الركام عن بلد هُدم بسبب هذه الذهنية، ليبنوا آخر متطور، منفتح على العالم، يسوده القانون وتكون فيه كلمة الفصل للدستور والمؤسسات”!

وأضاف: “هذا هو نموذج سامي الجميّل لرجل الدولة”.

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد أكّد أن “الكتائب مدرسة أخلاقية علمتنا أنه عندما نقبل اعتذارًا نطوي إشكالًا، وإشكال أمس انطوى بمعزل عن الاختلاف السياسي المستمر”.

وقال الجميل خلال مؤتمر صحافي: “ما حصل أمس كان يمكن أن يأخذ لبنان إلى مكان آخر وأسأل نفسي لو أننا تصرفنا بطريقة مختلفة أو أن الحادث لم يحصل معي بشكل شخصي وحصلت ردة فعل، لا أعلم أين لبنان كان موجودًا اليوم، وهذه المرة ليست الأولى، بل مسار قد يأخذ البلد إلى أماكن خطيرة تفاديناها أمس لكن لا شيء يؤكد أنها لن تتكرر وتكون نتائجها مختلفة”.