الخميس 8 ربيع الأول 1443 ﻫ - 14 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حنكش: لن يسمح الشعب بإستخدام الشارع من أجل ترهيب القضاء

منذ 18 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

A A A
طباعة المقال

غرد رئيس اقليم المتن الكتائبي الياس حنكش عبر تويتر كاتباً: لن يسمح الشعب اللبناني بإستخدام الشارع من أجل ترهيب القضاء ولا بتنحية القاضي بيطار ولا بعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.. لا ل ٤ آب جديد لا لقتل الضحايا مرة ثانية لا لقهر أهاليهم لا للتصرفات الميليشياوية… للوقاحة حدود!

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبد الله
    عبدالله: لتأمين كل مستلزمات ومقومات تطور “اللبنانية”
    هذا هو سيناريو تحرّك الشارع اليوم.. وتحذيرات
    ايلي محفوض
    محفوض: قد نشهد في المرحلة المقبلة ٧ أيار وأكثر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    جهنم مجلس الوزراء تشعل دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟
    الحوت الأبيض
    “الحوت الأبيض” يظهر بعد اختفائه منذ عام 1940
    أحد فروع شركة OMT
    OMT: خدمة تصريف الدولار إلى الليرة اختيارياً بدءاً من اليوم