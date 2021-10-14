حنكش: لن يسمح الشعب بإستخدام الشارع من أجل ترهيب القضاء

غرد رئيس اقليم المتن الكتائبي الياس حنكش عبر تويتر كاتباً: لن يسمح الشعب اللبناني بإستخدام الشارع من أجل ترهيب القضاء ولا بتنحية القاضي بيطار ولا بعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.. لا ل ٤ آب جديد لا لقتل الضحايا مرة ثانية لا لقهر أهاليهم لا للتصرفات الميليشياوية… للوقاحة حدود!
لن يسمح الشعب اللبناني بإستخدام الشارع من أجل ترهيب القضاء ولا بتنحية #القاضي_بيطار ولا بعرقلة التحقيق في جريمة #انفجار_المرفأ…
لا ل ٤ آب جديد
لا لقتل الضحايا مرة ثانية
لا لقهر أهاليهم
لا للتصرفات الميليشياوية…
للوقاحة حدود!#العدالة_أقوى_من_ترهيبكم pic.twitter.com/4TdebpQRpu
— Elias Hankach (@EliasHankach) October 14, 2021