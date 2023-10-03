حنكش: لولا وحدة المعارضة لفرض "حزب الله" الرئيس الذي يريد

رأى عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، أنّ المعارضة أدركت قيمة وجودها موحّدة، معتبرًا أنه لولا الصلابة والوحدة لكنّا في مكان آخر ولكان حزب الله فرض الرئيس الذي يريد.

وفي حديث عبر “صوت لبنان”، لفت حنكش إلى أنّ كلّ التصريحات والتشنج الذي يظهره أداء حزب الله وأدواته هو برهان على أن المعارضة تمكّنت بالحد الأدنى من فرملة هجوم الحزب لإمساك قبضته على كل مفاصل الدولة بما فيها رئيس الجمهورية.

وأكد أننا في مرحلة مصيرية فإما أننا نرفض الفرض وإما أن نجلس في بيوتنا ونريح أنفسنا من العذاب الذي نعيشه يوميًا لكن ذلك لن يحصل إلا في حال قرّرنا الاستسلام، مذكّرًا بأننا لم نستسلم في العام 1958 ولا في العام 1975 ولا في العام 1982 ولا في العام 2005، ولم نستسلم للتسوية الرئاسية التي حصلت في 2016 وبقينا متمسكين بموقفنا لأننا صادقون مع أنفسنا ومع أمهات الشهداء.

وقال حنكش: “لقد سقط شهداء من قوى 14 آذار والمحكمة الدولية وجّهت إتهامها بكل وضوح إلى 4 من عناصر حزب الله، لافتًا إلى أننا مدركون إلى أين نحن ذاهبون قبل أن ندخل بهذه المعركة، مضيفًا: “كل واحد منّا يتحمل مسؤولية خياراته، ولكن طالما هناك دم يجري في عروقنا فلن نستسلم ولن نساوم وسنبقى صامدين ونحن في مواجهة مفتوحة”.

وأشار إلى أن المبادرات الدولية تسقط على أدراج الحصن الذي شيّدته المعارضة والذي كان سيركب موجة حوار الرئيس بري وطرح “أعطونا رئيس الجمهورية وخذوا رئيس الحكومة” فمنطق تقاسم قالب الجبنة انتهى.

وردًا على كلام الشيخ نبيل قاووق أكد أننا سنكون عبئًا على كل من يريد الاعتداء على لبنان وكل من يريد الاستهانة بمستقبل أبنائنا واستباحة سيادة الدولة وكل من يريد الاستقواء بسلاحه، وكل من يريد أن يحمي المتهمين وكل من يستخدم لغة التهديد داخل المحاكم.