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حنكش: مزيد من العزل.. إفلاس وفشل

30 - أكتوبر - 2021

الياس حنكش

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غرد رئيس اقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش عبر “تويتر”: “٥ سنوات من عهد الرئيس عون اضعنا ٣٨٪ في تصريف أعمال، اعتذاران، استقالتان، ٤ حكومات هزيلة باداء وزرائها المعينين من المنظومة الفاسدة المرتهنة للخارج. طالبنا منذ اليوم الأول بحكومة مستقلين واختصاصيين، لكنهم أصروا على تحاصص المغانم بتعيين أزلامهم! فالنتيجة هي مزيد من العزل، إفلاس وفشل”.

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