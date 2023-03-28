حنكش من بلجيكا: نجول على المحافل الدولية.. وسنطرح "خارطة طريق"

من العاصمة البلجيكية، كشف عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن لقاءات ستجري اليوم مع مسؤولين ونواب بلجيك حول الملف اللبناني.

وقال عبر “صوت لبنان”: اليوم أول يوم اجتماعات مع المسؤولين البلجيك وللمرة الثانية تبين أن القيمين على الملف اللبناني يعلمون مشاكل الشعب اللبناني.

وعن أبرز المواضيع المطروحة قال: تحدثت عن اعتراض العدالة وعدم قدرة الجسم القضائي للوصول إلى الحقيقة، كما تهرب هذه السلطة من المضي قدمًا في اتفاقية صندوق النقد التي تعطي شهادة حسن سلوك إن عاد لبنان إلى الإصلاحات، ما يمكن أن يستقطب المساعدات.

وأضاف: تحدثت أيضًا عن الاعتراض على اللا ديمقراطية في لبنان وعدم القدرة على انتخاب رئيس، موضحًا أنّ “اللقاءات مستمرة حتى الخميس، وهذه محطة ثانية من جولتنا على المحافل الدولية لإظهار وجهة نظر المعارضة ومشاكل الشعب اللبناني، بعدها سنطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة”.