حنكش من واشنطن: على لبنان أن يتابع اتفاقيته مع صندوق النقد

أوضح عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الياس حنكش عبر LBCI بعد الاجتماع، أنه “لمسنا تجاوبًا لكن على لبنان أن يتابع اتفاقيته مع صندوق النقد ليكون هناك إقبال من البنك الدولي على دعم المشاريع”.

يشار الى أن النائب حنكش يواصل ضمن الوفد النيابي اللبناني، لقاءاته في واشنطن وهو التقى مسؤولين في البنك الدولي الذي كان واضحًا في رسالة مفادها: “ان على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم كي نساعدهم”.

ونُقل عن البنك الدولي تأكيده أن ليس هناك قروض جديدة لأن على لبنان أن ينفذ الإصلاحات ويوقع اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي وينتخب رئيسًا للجمهورية ويشكل حكومة فاعلة وعندها يمكن الحديث مع البنك الدولي لإقرار قروض لها علاقة بمشاريع كبرى واستثمارات وبنى تحتية.

مصادر البنك الدولي أوضحت أن البنك الدولي يواصل في هذه الأثناء الاهتمام بلبنان من ناحيتين: “الأولى مكافحة المزيد من الفقر والثانية دعم القطاع الصحي”.

يشار إلى أن الوفد يواصل لقاءاته وسيكون له غدًا لقاء في الخارجية الأميركية مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف من أجل مناقشة الأوضاع في لبنان.