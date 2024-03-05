حنكش: هناك رأي آخر في البلد معارض تماما لفكرة الحرب

اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش أن “على الجميع أن يعلم أن هناك رأي آخر في البلد معارض تماماً لفكرة الحرب وكان من الضروري الاستماع إليه بالعمق، فهو يمثّل رأي أغلبية اللبنانيين الذين يرفضون أن يكون قرار السلم والحرب في لبنان بيد حزب الله”.

وقال حنكش عبر “صوت لبنان”: “من الواضح أن لإسرائيل هدف واحد وهو إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل ما يتطلّب خطوات كثيرة من قبلها، وهذا يشكل همًّا آخر على اللبنانيين وليس الهمّ الأساسي، لأن ما يهمّنا هو تحييد لبنان عن المزيد من الدمار والقتل والخسارة”.

وأضاف: “كلامنا تجاه هوكستين كان واضحًا جدًّا، بالإشارة الى أن رئيس الحزب تكلّم باسم الشعب وما يعانيه بالعمق إضافة الى معاناة لبنان بسبب سيطرة حزب الله على قرار السلم والحرب وأخذ اللبنانيين رهائن في هذه الحرب، إضافة الى التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي ينعكس سلبًا على لبنان وهويته”.

وأكد حنكش في حديثه أن “المعارضة متوافقة على هذه المقاربة وكانت واضحة بفصل لبنان عن حرب غزة واحترام الاستحقاقات الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية وأكدنا التمسك بتطبيق القرار 1701 كاملًا بما بتضمنه من 1680 و1559”.

وختم: “هناك مساع جدية بأن يكون المخرج بحلّ ديبلوماسي لتهدئة جبهة الجنوب ووقف إطلاق النار بعدها، لحين حل موضوع ترسيم الحدود”.