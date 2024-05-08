حنكش يؤكد في واشنطن: أزمة النازحين تشكل تهديدا كبيرا للأمن اللبناني

يواصل الوفد النيابي اللبناني المعارض محادثاته في العاصمة الأميركية وفي الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، لفت عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش إلى أنه “وللمرة الثامنة، قام وفد من المعارضة والنواب السياديين بزيارة إلى الخارج وعواصم القرار التي تؤثر في كافة الملفات الضاغطة على الداخل اللبناني، وأهمّها الحرب الدائرة في الجنوب”.

وقال لصوت لبنان 100.5: “استهلينا لقاءاتنا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وعرضنا معها الملفات الأساسية، أوّلها تهدئة جبهة الجنوب والمضي قُدمًا بتطبيق القرار 1701 والذي كان محطّ نقاش طويل وعميق وتقاطع على الكثير من الأمور وأهمها موضوع اجتياح رفح والتصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي والخوف الحقيقي من توسع الحرب وصولًا للعمق اللبناني وهذا ما لا يتحمله البلد وشعبه”.

وأشار حنكش الى أنه “تم البحث في ملف النازحين السوريين بحيث تم شرح مفصّل لتفاصيل المعناة التي يعاني منها الشعب اللبناني والبلد وحتى النازحين السوريين”، قائلًا: “هذه المشاكل تنذر بانفجار كبير من الممكن أن يؤدي الى أمور تخرج عن السيطرة”.