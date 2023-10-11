حنكش يستشهد بكلمات محمود درويش: لا أعلم من باع الوطن

أكّد النائب الياس حنكش على حسابه عبر منصة “إكس”، أنّ “كلّ لبنان لا يريد الحرب، لأننا لا نحتمل أيّ ضربة ولأننا تعلمنا”.

حنكش أضاف: “وكما قال محمود درويش:

“ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد

وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب

وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل

لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيتُ من دفع الثمن”.

كل #لبنان_لا_يريد_الحرب، لأننا لا نحتمل أي ضربة ولأننا تعلمنا، وكما قال محمود درويش:

ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد

وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب

وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل

لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيتُ من دفع الثمن pic.twitter.com/XHZmUgooBD — Elias Hankach (@EliasHankach) October 11, 2023