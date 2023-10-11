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حنكش يستشهد بكلمات محمود درويش: لا أعلم من باع الوطن

منذ 19 دقيقة
الياس حنكش

الياس حنكش

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أكّد النائب الياس حنكش على حسابه عبر منصة “إكس”، أنّ “كلّ لبنان لا يريد الحرب، لأننا لا نحتمل أيّ ضربة ولأننا تعلمنا”.

حنكش أضاف: “وكما قال محمود درويش:

“ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد

وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب

وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل

لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيتُ من دفع الثمن”.

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