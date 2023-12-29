حنكش يكشف عن "ملف جديد" من الفساد

متابعة لملف الجامعة اللبنانية في مجمّع بيار الجميّل في الفنار، وبين القرض المقدّم من البنك الإسلامي لإنشاء مبنى جديد لكلية الصحة وبين إنشاء حفرة لبدء الإعمار وإعادة طمرها، أعلن النائب الياس حنكش أنّ هناك ملفًا جديدًا من الفساد، بعد فضيحة مقاولة داخل الجامعة اللبنانية في الفنار بمقدار مليون دولار، حيث أكدّ لـ”صوت لبنان”، أنه “مع بدء الحفريات توقف البنك الإسلامي عن تمويل هذا المشروع بسبب تقاعس الدولة عن دفع مستحقاتها، وبالتالي أصبحت الحفريات غير المكتملة تشكل خطرًا على المباني المجاورة، وعندها ارتأى مجلس الإنماء والإعمار ردم هذه الحفريات التي كلفّت الدولة أموالًا لحفرها بكلفة مليون دولار”.

وقال: “بعد أيام قليلة و”بسحر ساحر”، تمّ دفع الأموال بشكل سريع في الوقت الذي نرى فيه أن أهالي مبنى المنصورية انتظروا شهرًا وأكثر لقبض ما يعادل 300$”.

وكتب حنكش على حسابه عبر منصة “إكس”: “بعد متابعة الملف مع المعنيين وزيارة المكان، نطالب بوقف أعمال الردم في الجامعة اللبنانية – كلية الصحة – الفرع الثاني – مجمع بيار الجميّل في الفنار ووقف الهدر وتفادي الخطر وحماية المباني المجاورة وإستكمال إنشاء مباني الكلية كما سنقوم بكافة الخطوات القانونية المتاحة”.