حنكش يكشف عن "هدف" اجتماع الصيفي: نواجه فريقًا يتعاطى بخبث

أوضح عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش أن الاجتماع الموسّع لعدد من نواب المعارضة الذي عقد أمس في بيت الكتائب المركزي، هدفه المزيد من التنسيق بين أركان المعارضة لمواجهة الانهيار القضائي، حيث يبقى الأمل بتصويب التحقيقات بتفجير المرفأ والوصول إلى الحقيقة.

وأضاف: “وفي حال لم نصل إلى هذه النتيحة سنواجه ذلك وصولًا إلى تدويل القضية لأنه في حال لم يبت القضاء اللبناني بملف المرفأ يكون غير جدير بإكمال التحقيقات، واتفقنا في اجتماع الصيفي على خارطة طريق منسقة مع النواب كافة واليوم سنعقد اجتماعًا عند العاشرة والنصف في مجلس النواب وسيكون هناك خطوات لاحقة”.

كما قال في حديث لصوت لبنان: “نحن أقرب إلى الاجتماع على مواصفات الرئيس ولكن هذا الأمر غير متاح اليوم لأن هناك تعطيل، فنحن متفقون على مرشحنا وهو النائب ميشال معوض مقابل فريق معطل يتعاطى بالسياسة بخبث وممارساته باتت مسرحية فكلورية سخيفة”.