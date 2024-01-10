حنين تعصف بلبنان.. إليكم ذروة المنخفض الجوي والأمطار الطوفانية!

تسيطر العاصفة “حنين” على أجواء لبنان ودول المنطقة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطولات غزيرة بالأمطار.

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أوضحت أن الطقس غداً الخميس سيكون غائما مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتتساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانا خصوصاً فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، وتتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1400 متر، تخفّ حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يحمل معه ثلوجاً على الجبال وأمطار غزيرة تؤدي الى تشكل السيول وانجراف في التربة واشتداد في سرعة الرياح.

تحذير من الانجرافات بالتربة وتشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهر

كمية المتساقطات المتوقعة حتى نهاية الأسبوع تتراوح بين 150 و300 ملم.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتنخفض درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، ويحذر من تشكل السيول على الطرق مع انجرافات في التربة اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب سرعتها الـ 65 كم/س خصوصاً شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، على أن يتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1600 متر.

الخميس: غائم مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتتساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحياناً خصوصاً فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 3 أمتار، وتتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجرافات التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1400 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها الـ 60كم/س، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

السبت: غائم إجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط لكنها تبقى دون معدلاتها، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها الـ 65 كم/س خصوصاً شمال البلاد، يرتفع موج البحر لحدود المترين وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 15 درجة، فوق الجبال من 5 الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 20 و40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 65 كم/س.

-الانقشاع: سيئ اجمالا بسبب غزارة الامطار و تشكل الضباب الكثيف.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:21 درجة .

-الضغط الجوي:762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,49.