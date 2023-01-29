حواجز وعمليات دهم.. إليكم حصيلة التدابير الأمنيّة في بعلبك!

نفذت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة من مديرية المخابرات والفوج المجوقل وبدعم من القوات الجوية تدابير أمنية في بلدة حورتعلا – بعلبك، شملت إقامةَ حواجز تفتيش ظرفية وعملياتِ دهم لمنازل مطلوبين بجرائم إطلاق النار على دوريات للجيش والسلب بقوة السلاح والإتجار بالمخدرات، بتاريخ 29/1/2023.

بنتيجة التدابير، أوقِف 7 مطلوبين بينهم 6 لبنانيين وسوري واحد، إضافة إلى مواطن لحيازته سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.

هذا وضُبِطت 29 سيارة ودراجتان ناريتان وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، إلى جانب حواسيب وهواتف خلوية.

فيما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.