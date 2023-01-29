الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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حواجز وعمليات دهم.. إليكم حصيلة التدابير الأمنيّة في بعلبك!

منذ 6 دقائق
ضبط 29 سيارة ودراجتان ناريتان

ضبط 29 سيارة ودراجتان ناريتان

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نفذت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة من مديرية المخابرات والفوج المجوقل وبدعم من القوات الجوية تدابير أمنية في بلدة حورتعلا – بعلبك، شملت إقامةَ حواجز تفتيش ظرفية وعملياتِ دهم لمنازل مطلوبين بجرائم إطلاق النار على دوريات للجيش والسلب بقوة السلاح والإتجار بالمخدرات، بتاريخ 29/1/2023.

بنتيجة التدابير، أوقِف 7 مطلوبين بينهم 6 لبنانيين وسوري واحد، إضافة إلى مواطن لحيازته سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.

هذا وضُبِطت 29 سيارة ودراجتان ناريتان وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، إلى جانب حواسيب وهواتف خلوية.

فيما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.

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