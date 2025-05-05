حواجز ومداهمات في الشمال.. قوى الأمن توقف 10 مطلوبين بجرائم مختلفة وخطيرة!

مطلوبون أوقفتهم قوى الأمن في محافظة الشمال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، اليوم الاثنين،البيان التالي:

“في إطار تنفيذ الخطّة الأمنيّة المستمرة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيما في محافظة الشّمال، نفّذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سلسلة عمليات نوعيّة بين 29 نيسان و1 أيار 2025، شملت حواجز تفتيش ومداهمات دقيقة ضمن مناطق متفرقة من المحافظة، أفضت إلى توقيف عشرة أشخاص مشتبه بضلوعهم في جرائم خطيرة.

وقد جاءت حصيلة هذه العمليات على النحو الآتي:

ع. ق. (مواليد 1992، لبناني): موقوف بموجب مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل.

ع. خ. (مواليد 2006، لبناني): مطلوب بجرم محاولة قتل وسلب.

أ. م. (مواليد 2004، لبناني): بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل.

أ. ن. (مواليد 1999، لبناني): بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار.

م. ح. (مواليد 1998، لبناني): مطلوب بجرم إطلاق نار.

ر. ش. (مواليد 1972، سوري): بحقه مذكرتان عدليتان بجرم محاولة قتل.

ع. أ. (مواليد 1979، لبناني): بحقه ثلاث مذكرات عدليّة بجرم الإتجار بالأشخاص.

ن. م. (مواليد 1996، لبناني): بحقه مذكرتان عدليتان بجرائم مخدرات وأسلحة.

م. ش. (مواليد 1994، مكتوم القيد): بحقه مذكرتان عدليتان بجرائم مخدرات.

خ. ر. (مواليد 1987، لبناني): ضُبط بحوزته سلاح حربي غير مرخّص”.

كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مواد مخدّرة كانت بحوزة عدد من الموقوفين.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا – مع المضبوطات – القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.”