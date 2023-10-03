حوادث أمنيّة متفرّقة تُزعزع هدوء عين الحلوة

سُجّل إشكال في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة على خلفية النفايات، وقد تخلله إطلاق النار في الهواء من دون وقوع إصابات.

فيما أفيد بأنّ مسلحين أشعلوا النار في منزل أحد المدنيين، في حيّ حطين في المخيّم.

يأتي ذلك بعد أن كان قد سُمع صوت دويّ في عين الحلوة، حيث تبيّن أنّه ناجم عن إلقاء قنبلة يدويّة من جهة حي الرأس الأحمر ناحية موقع للأمن الوطني، بالقرب من نقطة القوة الفلسطينية المشتركة، عند حدود حي الطيري، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

فيما لم يسفر انفجار القنبلة عن وقوع إصابات.

يشار إلى هدوءًا نسبيًا يسود في مخيم عين الحلوة، ولكن هناك مخاوف من تجدد الاشتباكات التي شهدها المخيم الشهر الماضي، بين حركة فتح ومجموعات متشددة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.