الأربعاء 18 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حوادث أمنيّة متفرّقة تُزعزع هدوء عين الحلوة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2023 11:51 مساءً
مخيم عين الحلوة - أرشيفية

مخيم عين الحلوة - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

سُجّل إشكال في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة على خلفية النفايات، وقد تخلله إطلاق النار في الهواء من دون وقوع  إصابات.

فيما أفيد بأنّ مسلحين أشعلوا النار في منزل أحد المدنيين، في حيّ حطين في المخيّم.

يأتي ذلك بعد أن كان قد سُمع صوت دويّ في عين الحلوة، حيث تبيّن أنّه ناجم عن إلقاء قنبلة يدويّة من جهة حي الرأس الأحمر ناحية موقع للأمن الوطني، بالقرب من نقطة القوة الفلسطينية المشتركة، عند حدود حي الطيري، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

فيما لم يسفر انفجار القنبلة عن وقوع إصابات.

يشار إلى هدوءًا نسبيًا يسود في مخيم عين الحلوة، ولكن هناك مخاوف من تجدد الاشتباكات التي شهدها المخيم الشهر الماضي، بين حركة فتح ومجموعات متشددة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بسبب الوضع على حدود لبنان.. إسرائيل تُوبّخ دبلوماسيّين فرنسيين
    علم القوات اللبنانية
    "القوات": لن نسكت عن أبواق الفتنة والكذب
    مخيم عين الحلوة - أرشيفية
    قنبلة يدويّة تُؤرق ليل عين الحلوة

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: سنعيد النظر بعدد المدارس التي تستقبل النازحين في دوام بعد الظهر!
    انفجار في أكسفورد
    فيديو لانفجار أكسفورد المرعب.. كرة نارية ضخمة تخترق السماء
    تعرض زوجة الياس الحصروني لحادث سير
    وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير