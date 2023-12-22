"حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!

على وقع استمرار القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، أفيد اليوم الجمعة، بمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان، وفق “العربية”.

كما أشارت إلى أنّه خلال عملية إخلاء المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب، حدث اشتباك بين مقاتلي حزب الله وجنود الاحتلال عند الحدود.

إلى ذلك، أشارت وسـائـل إعـلام إسرائيلية إلى أنه يجري التحقيق بحدث أمني محتمل عند الحدود مع لبنان، ولفتت إلى “حوادث غير عادية في الساعة الماضية عند الحدود الشمالية مع لبنان”.

وأضافت أنه تمّ “فرض رقابة عسكرية على حدث أمني في الشمال عند الحدود مع لبنان”.

تزامنًا مع ذلك، انطلقت، اليوم الجمعة، صفارات الإنذار في مقر المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية في جنوب البلاد إثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.